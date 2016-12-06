أخبار عاجلة

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
التخطيط: تراجع معدل النمو خلال العام الحالي بسبب التضخم والتعويم -
برلمانية تطالب الحكومة بإنقاذ صناعة الأثاث وحماية أصحاب الورش من التشريد -
الجندي يطالب بتطهير جميع مؤسسات الدولة ممن يتعاطفون مع الإخوان -
المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر -
استكمال التصويت لاختيار نائبي «تلا» و«أبو كبير» -
«العليا» تناشد أهالي أبو كبير وتلا والشهداء المشاركة في الانتخابات -
«البنوك والبورصة» عطلة رسمية الأحد والإثنين المقبلين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حاكم دبى يصل البحرين لحضور القمة الخليجية لدول مجلس التعاون الـ37

Google+ Print
حاكم دبى يصل البحرين لحضور القمة الخليجية لدول مجلس التعاون الـ37 حاكم دبى يصل البحرين لحضور القمة الخليجية لدول مجلس التعاون الـ37

>كتبت – شرويت ماهر

وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، إلى البحرين لحضور القمة الخليجية لدول مجلس التعاون الـ37.

 

وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "متفائلين بأجواء البحرين ومتفائلين بقمة تعود بالخير على شعوب الخليج".

 

وتابع "قمة المنامة تمثل حجرا إضافيا فى صرح البناء الخليجى وتعميقا لمسيرة خليجية مشتركة فى المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية".

 

وأضاف حاكم دبى "دول مجلس التعاون اليوم بقوتها الاقتصادية وقواتها العسكرية وبنيتها التحتية وبيئتها الاستثمارية تمثل حاضنة للعرب وضمانة لاستقرار المنطقة".

 

وأكمل "أقول لشعوب الخليج لديكم مهمة عظيمة فى هذا المجلس.. وهى ترسيخ المواطنة الخليجية، والهوية المشتركة، ووحدة الصف وروح التسامح والتآخى، شعوبنا الخليجية المتضامنة التى تعمق حس الأسرة الواحدة هم الضمان لنجاح مسيرتنا الخليجية.. القادة منكم وبكم يستطيعون تحقيق المعجزات".

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365