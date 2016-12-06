حاكم دبى يصل البحرين لحضور القمة الخليجية لدول مجلس التعاون الـ37

كتبت – شرويت ماهر

وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، إلى البحرين لحضور القمة الخليجية لدول مجلس التعاون الـ37.

وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "متفائلين بأجواء البحرين ومتفائلين بقمة تعود بالخير على شعوب الخليج".

وتابع "قمة المنامة تمثل حجرا إضافيا فى صرح البناء الخليجى وتعميقا لمسيرة خليجية مشتركة فى المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف حاكم دبى "دول مجلس التعاون اليوم بقوتها الاقتصادية وقواتها العسكرية وبنيتها التحتية وبيئتها الاستثمارية تمثل حاضنة للعرب وضمانة لاستقرار المنطقة".

وأكمل "أقول لشعوب الخليج لديكم مهمة عظيمة فى هذا المجلس.. وهى ترسيخ المواطنة الخليجية، والهوية المشتركة، ووحدة الصف وروح التسامح والتآخى، شعوبنا الخليجية المتضامنة التى تعمق حس الأسرة الواحدة هم الضمان لنجاح مسيرتنا الخليجية.. القادة منكم وبكم يستطيعون تحقيق المعجزات".