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خارجية النواب: أزمة السياحة المصرية سياسية أكثر من كونها مشكلة تسويق

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خارجية النواب: أزمة السياحة المصرية سياسية أكثر من كونها مشكلة تسويق خارجية النواب: أزمة السياحة المصرية سياسية أكثر من كونها مشكلة تسويق

السفير محمد العرابى

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، أن السياحة المصرية حاليًا تواجه مشكلة سياسية أكثر منها مشكلة تسويق سياحي، لأن القرارات السياسية هى التى توجه الحركة السياحية حاليا من الأسواق السياحية المختلفة إلى .

وأضاف العرابي، أن جهودًا مختلفة من يتم بذلها حاليًا لتغيير تلك القرارات السياسية ويجب أن يستمر العمل أيضًا فى الضغط على متخذي القرار فى الأسواق المختلفة من أجل إعادة الحركة السياحية إلى مصر بمعدلاتها الطبيعية كما كانت من قبل.

وأشار العرابي إلى أن جهود وزارة السياحة يترافق معها جهود من المجتمع المدني لدعم إعادة الحركة السياحية إلى المقصد السياحي من خلال التأكيد على أهمية المقصد السياحي المصري وتعديل الصورة السلبية التى يروجها أعداء مصر ضدها، بالإضافة إلى دفع العاملين فى صناعة السياحة بالأسواق المختلفة للضغط على حكوماتهم لإعادة الحركة السياحية إلى مصر.

وأعرب عن توقعه استعادة الحركة السياحية المصرية لعافيتها قريبا خاصة مع تعديل أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر لتحذيراتها وأهمها روسيا وإنجلترا، مشددًا على أن صناعة السياحة المصرية قوية وجاهزة للانطلاق فى أى وقت مع استعادة الحركة مباشرة.

أ ش أ

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