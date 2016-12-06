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وزير التخطيط: مصر ستصبح من أفضل 30 دولة فى إسعاد المواطن بحلول 2030

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وزير التخطيط: مصر ستصبح من أفضل 30 دولة فى إسعاد المواطن بحلول 2030 وزير التخطيط: مصر ستصبح من أفضل 30 دولة فى إسعاد المواطن بحلول 2030

الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن ستصبح رقم 30 على مستوى العالم فى مستوى المعيشة وإسعاد المواطنين بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة 41 على مستوى العالم حاليًا.

وأضاف العربي، خلال مؤتمر “إستراتجية التنمية المستدامة رؤوية مصر 2030″، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، اليوم، بحضور اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، أن مصر تسعى لأن تكون من أفضل 30 دولة على مستوى التنافسية بالأسواق، مشيرًا إلى أن ترتيب مصر حاليًا هو 116 على مستوى العالم، كما أن مصر تسعى أن تكون من بين أفضل 30 دولة على مستوى العالم فى التنمية البشرية خلال رؤية 2030.

وأشار العربي، إلى أن رؤوية مصر طموحة جدًا لكنها واقعية للغاية، مؤكدًا أن رؤية مصر لن تتحقق إلا بالعمل والجهد وقرارت جريئة وقوية، كما أن التعداد السكانى فى مصر من أكبر المشاكل التى تواجه تلك الرؤية، مستطردًا:” مش هنقدر نعيش واحنا كل يوم بنزيد بدون قرارات قوية ومفعلة من قبل ”.

وأشار العربي إلى أن استراتجية التنمية المستدامة رؤية 2030، تم البدأ فيها بعد ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه تم تكوين مجموعات عمل لتخطى الحالة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية من وجود تحديات تهدد الأمن القومي الخارجى والداخلى.

وأضاف أن هناك مجموعة من المهتمين بمستقبل مصر بدأوا في العمل على مستقبل مصر الجديدة التي حركت المجتمع بكل أطيافه في ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وذلك خوفًا على وطنهم، مستطردًا “الوضع الراهن فى الاقتصاد مش راضيين عنه على مستويات كبيرة، ولكن لدينا أهداف نسعى لتحقيقها من خلال عوامل سيتم العمل عليها، وذلك من خلال نقاط قوة كبيرة وسيتم البناء عليها، من خلال استعراض الدراسات في مصر والمنطقة المحيطة، للوصول بالدولة للنقطة قادرة على مواجهة أي تحديات.

وأوضح، أن رؤية 2030 لم تكن الوحيدة ر، بل كانت هناك العديد من الإستراتيجيات ، منها رؤية مصر 2025 وإستراتيجة مصر 2017 مع الدكتور الجنزوري، ومصر 2020 مع الدكتور إسماعيل عبدالله، ومصر 2022 في ظل وجود الوزيرة فايزة أبو النجا، والجاياكا الياباني 2022، مع دعم اتخاذ القرار، وعلى مستوى القطاعات هناك” الزراعة وللتعليم والعديد من الإستراتيجيات”، وكذلك الإستراتيجة المكانية، الساحل الشمالى والغربي وظهيره الصحراوى وكذلك تنمية سيناء وشمال الصعيد وجنوب مصر.

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