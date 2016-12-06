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العاملون بالمقاولون العرب’ يتظاهرون اعتراضا على تأخر الرواتب وغلاء المعيشة

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العاملون بالمقاولون العرب’ يتظاهرون اعتراضا على تأخر الرواتب وغلاء المعيشة العاملون بالمقاولون العرب’ يتظاهرون اعتراضا على تأخر الرواتب وغلاء المعيشة

تظاهر العاملون بالمقاولون العرب

تظاهر العشرات من العاملين بشركة المقاولون العرب فرع شرق ووسط الدلتا اعتراضا على تأخر المرتبات والأوضاع المعيشية الصعبة .

وقال أحد المتظاهرين إن الرواتب تأخرت للشهر الثاني على التوالي عكس ما كان يتبع في الشركة كما أن العلاوة الدورية لم تصرف كما وعدت بصفرها بعد إقرار قانون الخدمة المدنية .

وأضاف أن قيادات الشركة وعلى رأسها المهندس محسن صلاح رئيس الشركة تجاهلت اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي وأنهم مستمرون في الوقفة الاحتجاجية حتى الاستماع الى مطالبهم والاستجابة لها .

يذكر أنه هذا الاعتصام قد تسبب في تعطل العمل بورش الفرع المسئوله عن تجهيز الخرسانات لجميع المشروعات بالفرع بالاضافة الى تعطل العمل في 13 موقعا تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات فيها .

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