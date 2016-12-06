السيسى يطالب بـ«حل توافقي» لدول حوض النيل لضامن الأمن المائي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على اهتمام مصر بالتوصل إلى حل توافقي، فيما يتعلق بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، بحيث يكون اتفاقاً شاملاً يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، تشمل كل من السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي، والذين يشاركون في المؤتمر الذي ينظمه المركز القومي لبحوث المياه بالقاهرة حول سبل تطوير البحث والتكنولوجيا للوصول إلى إدارة مستدامة للمياه، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي خليل وزير الموارد المائية والري، بالإضافة إلى سفراء الدول المشاركة في المؤتمر.

وأكد الرئيس كذلك على تبني مصر لسياسة ثابتة تقوم على عدم التدخل في شئون الدول أو التآمر ضدها، مؤكداً تركيز مصر على مسيرتها التنموية، وحرصها على التعاون مع جميع الدول من أجل تحقيق التنمية والبناء والتعمير.