محمد بن راشد يصل المنامة للمشاركة في القمة الخليجية الـ 37

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " والوفد المرافق إلى مملكة البحرين الشقيقة للمشاركة في اجتماعات القمة الــ 37 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تبدأ في المنامة في وقت لاحق اليوم وتستمر يومين.

وكان في استقبال سموه ـــ على أرض قاعدة الصخير الجوية ـــ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين وسمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين ومعالي الدكتور عبداللطيف راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الشيوخ وأعضاء الحكومة البحرينية وكبار ضباط القوات المسلحة وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى المملكة.