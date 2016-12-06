أخبار عاجلة

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
التخطيط: تراجع معدل النمو خلال العام الحالي بسبب التضخم والتعويم -
برلمانية تطالب الحكومة بإنقاذ صناعة الأثاث وحماية أصحاب الورش من التشريد -
الجندي يطالب بتطهير جميع مؤسسات الدولة ممن يتعاطفون مع الإخوان -
المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر -
استكمال التصويت لاختيار نائبي «تلا» و«أبو كبير» -
«العليا» تناشد أهالي أبو كبير وتلا والشهداء المشاركة في الانتخابات -
«البنوك والبورصة» عطلة رسمية الأحد والإثنين المقبلين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

مريضة بالفشل الكلوي تنجب توأمين بمركز المفرق

Google+ Print
مريضة بالفشل الكلوي تنجب توأمين بمركز المفرق مريضة بالفشل الكلوي تنجب توأمين بمركز المفرق

شهد مركر المفرق لغسيل الكلى ـ أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" أول حالة ولادة لسيدة أنجبت توأمين وهي تعاني من الفشل الكلوي وتقوم بعملية الغسيل بصورة دورية، إلا أن العناية الإلهية والمتابعة اليومية الحثيثة للحالة من قبل فريق التمريض في "صحة لخدمات الغسيل الكلوي" وأطباء أمراض النساء والتوليد في مستشفى المفرق ساعدت في إتمام الحمل والولادة بنجاح.

وعمل فريق التمريض بالتنسيق مع أطباء أمراض الكلى وأطباء أمراض النساء والتوليد في متابعة حالة المريضة بشكل يومي 6 أيام أسبوعيا إلى أن أتمت المريضة شهرها السابع من الحمل، وأكد الأطباء أن الحمل بتوأم سبب للمريضة ضغط مضاعف على الكلى، مما تطلب تغذية أكبر لنمو التوأم وتقديم السوائل والتغذية المناسبة بدون التأثير على الكلى.

وقالت الدكتورة زبيدة الإسماعيلي نائب المدير التنفيذي في المركز "يعد حمل مريضة الغسيل الكلوي من الحالات نادرة الحدوث نظرا للدور الذي تقوم به الكلى السليمة من خلال تأثير أنزيماتها في تنظيم هرمونات الجسم من ضمنها هرمونات الحمل والإخصاب.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية