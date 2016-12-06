مريضة بالفشل الكلوي تنجب توأمين بمركز المفرق

شهد مركر المفرق لغسيل الكلى ـ أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" أول حالة ولادة لسيدة أنجبت توأمين وهي تعاني من الفشل الكلوي وتقوم بعملية الغسيل بصورة دورية، إلا أن العناية الإلهية والمتابعة اليومية الحثيثة للحالة من قبل فريق التمريض في "صحة لخدمات الغسيل الكلوي" وأطباء أمراض النساء والتوليد في مستشفى المفرق ساعدت في إتمام الحمل والولادة بنجاح.

وعمل فريق التمريض بالتنسيق مع أطباء أمراض الكلى وأطباء أمراض النساء والتوليد في متابعة حالة المريضة بشكل يومي 6 أيام أسبوعيا إلى أن أتمت المريضة شهرها السابع من الحمل، وأكد الأطباء أن الحمل بتوأم سبب للمريضة ضغط مضاعف على الكلى، مما تطلب تغذية أكبر لنمو التوأم وتقديم السوائل والتغذية المناسبة بدون التأثير على الكلى.

وقالت الدكتورة زبيدة الإسماعيلي نائب المدير التنفيذي في المركز "يعد حمل مريضة الغسيل الكلوي من الحالات نادرة الحدوث نظرا للدور الذي تقوم به الكلى السليمة من خلال تأثير أنزيماتها في تنظيم هرمونات الجسم من ضمنها هرمونات الحمل والإخصاب.