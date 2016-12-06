شرطة أبوظبي تعلن عن مواقع الرادارات المتحركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أعلن العميد علي خلفان الظاهري مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي عن مبادرة جديدة للتوعية المرورية "بالإعلان عن مواقع الرادارات المتحركة "على بعض الطرق بأمارة ابوظبي عبر مواقع شرطة أبوظبي للتواصل الاجتماعي adpolicehq ،ضمن الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر امنا وخطة السلامة المرورية لشرطة أبو ظبي للحد من القيادة بسرعات زائدة على كافة الطرق ورفع مستوى الثقافة المرورية بما يسهم في تحسين السلامة المرورية بالأمارة.

وأشار الظاهري الي وضع خطة مبرمجة للإعلان عن مواقع وأوقات عمل الرادارات المتحركة خلال فترات مختلفة من اليوم على الطرق بأمارة ابوظبي من خلال الإعلان عن مواقع الرادارات المتحركة خلال الفترة الصباحية، ومواقع الرادارات المتحركة خلال الفترة المسائية والرادارات المتحركة خلال فترة الليل.

واوضح أن أماكن وأوقات عمل الرادارات المتحركة يتم تحديدها بناء على مؤشرات الحوادث والمخالفات المرورية للحد من السرعات العالية وكافة الاسباب التي تؤدى الى وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من خسائر بشرية واقتصادية وأثار اجتماعية سلبية.

وأكد الظاهري أن الهدف الرئيسي من إطلاق تلك المبادرة هو حرص شرطة ابوظبي على توعية السائقين وحثهم على الالتزام بقانون السير والمرور، إضافة الي تحسين السلامة المرورية وليس زيادة عدد المخالفات، مؤكدا أن كافة الجهود المبذولة من خلال المبادرات وخطة السلامة المرورية تستهدف أمن وسلامة قائد المركبة ومستخدمي الطريق الاخرين والحفاظ على الارواح وتقليل أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية ومخالفات تجاوز السرعات.

وقال الظاهري إن تلك المبادرة التي تقوم على مبدأ الشفافية، هدفت الي نشر الإيجابية بما يعود بالخير والفائدة على المجتمع بشكل عام ومستخدمي الطرق بشكل خاص من خلال التفكير الإبداعي والمبادرات الخلاقة لإيجاد وسائل فاعلة للتعامل الحضاري والشفافية بين الشرطة والسائقين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير سلامتهم ووقايتهم من الحوادث المرورية.

وحث الظاهري جميع السائقين على جميع الطرق بالالتزام بالسرعات المقررة للحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين وأن يكون كل سائق مركبة رقيبا علي نفسه وحريصا على الالتزام بقانون السير المرور وناشد كافة شرائح المجتمع تعزيز الجهود المبذولة لنشر ثقافة القيادة الآمنة والالتزام بالسرعات المقررة من للوقاية الحوادث المرورية التي تقع بسبب القيادة بسرعة زائدة.