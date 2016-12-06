تقيم دعوى على طليقها لتشكيكه في نسب طفليه

شكك رجل خليجي الجنسية في نسب طفليه من طليقته ما دفعها لتحريك دعوى قضائية نظرتها محكمة جنح الشارقة أمس وتغيب عنها المتهم فيما حضرت الشاكية.

وأكدت السيدة في أقوالها أن زواجها من المتهم أثمر عن ثلاثة أطفال وبعد أن استحالت الحياة الزوجية بينهما تم الانفصال.

وأضافت: في يوم الواقعة التي حدثت بتاريخ 17 مارس الماضي، تواصل طليقها مع زوج شقيقتها وأخبره بأنه يشك في نسب طفليه الصغيرين وأن الكبرى هي ابنته فقط إضافة إلى اتهامها بعلاقة مع وكيل لديها يقوم بتسيير بعض الأعمال لها وأنها تقوم بالخروج برفقته، مشيرة إلى أنه أيضا تهجم بشتمها بألفاظ نابية.

وبعد الاستماع لأقوالها تم تأجيل القضية إلى يوم الخامس من يناير المقبل لاستدعاء المتهم و مواجهته بالشاكية.