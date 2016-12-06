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تأجيل جلسة محاكمة 213 متهم فى «أنصار بيت المقدس» لـ20ديسمبر

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تأجيل جلسة محاكمة 213 متهم فى «أنصار بيت المقدس» لـ20ديسمبر تأجيل جلسة محاكمة 213 متهم فى «أنصار بيت المقدس» لـ20ديسمبر

محاكمة متهمي أنصار بيت المقدس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، تأجيل جلسة محاكمة 213 متهمًا في القضية رقم 423 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ”أنصار بيت المقدس” لـ20 ديسمبر الجاري، لاستكمال سماع الشهود، مع تغريم 9 شهود اثبات تغيبوا عن الحضور ألف جنيه لكل منهم.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك في أحداث العنف التي شهدتها البلاد بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني، والنقيب محمد أبوشقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية فى سبتمبر 2013، وتفجير مديريتي أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.

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