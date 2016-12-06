طالبة تحاول الانتحار بمضادة الاكتئاب بسبب مشادات مع والدتها بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أقدمت طالبة بالمرحلة الإعدادية بقرية العصافرة بناحية مركز المطرية بمحافظة الدقهلية، على الانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب عصبية والدتها.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى العصافرة إلى الرائد أحمد الشورى، رئيس مباحث المطرية، بوصول الطالبة "فاطمة م. ج." 14 سنة بالصف الثانى الإعدادى، لتناولها شريط من عقار تربتادول المضاد للاكتئاب لوقوع مشادة بينها وبين والدتها، وأضافت الطالبة ان والدها يعمل كهربائى ولها شقيق أصغر منها بعامين، وبعد كثرة المشاكل والمشادات مع والدتها قررت التخلص من حياتها عن طريق شريط من الحبوب الخاص بوالدتها، تم تحرير محضر بالواقعة وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومتابعة حالة الطالبة.