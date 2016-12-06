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إحالة 10 من عناصر الإخوان للمحاكمة الجنائية بتهمة حرق 6 سيارات شرطة

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إحالة 10 من عناصر الإخوان للمحاكمة الجنائية بتهمة حرق 6 سيارات شرطة إحالة 10 من عناصر الإخوان للمحاكمة الجنائية بتهمة حرق 6 سيارات شرطة

>كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسه المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابات، إحالة 10 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام لتمويل وتأسيس جماعة نوعية قامت بتنفيذ عمليات إجرامية بحرق 6 سيارات شرطة فى الفترة ما بين 2014 ،2015.

وكشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة، ثبوت تهم الحرق والتخريب بسيارات الشرطة، وكانت أمرت النيابة فى وقت سابق، إخلاء سبيل 5 منهم بكفالة مالية بضمان محل إقامتهم على ذمة التحقيقات، وحبس المتهم الرئيسى فى الواقعة ومعه آخر، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط 3 هاربين ثبت اتهامهم فى الانضمام للجماعة والقيام بتنفيذ عمليات الحرق.


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مصر 365

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