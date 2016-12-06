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تجديد حبس صاحب شركة دعاية 15 يوما لاتهامه بحيازة عملات مزورة بدار السلام

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تجديد حبس صاحب شركة دعاية 15 يوما لاتهامه بحيازة عملات مزورة بدار السلام تجديد حبس صاحب شركة دعاية 15 يوما لاتهامه بحيازة عملات مزورة بدار السلام

جدد قاضى معارضات محكمة جنح دار السلام، للمرة الثالثة، حبس صاحب شركة دعاية بمنطقة دار السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مبالغ ماليه مزورة.

 

تعود الواقعة إلى معلومات تلقاها ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، مفادها أن شخصا يدعى "ر. ع " صاحب شركة دعاية، يقوم بتقليد الأوراق المالية والأختام، لاستخدامها فى تزوير المستندات وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، متخذًا من محل إقامته مكانًا لمزاولة نشاطه.

 

وبتقنين الإجراءات والتنسيق ومفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تم إعداد الأكمنة اللازمة، وأمكن ضبطه داخل الشركة وعثر على طابعات، وجهاز لاب توب، و800 ألف جنيه فئة المائتى جنيه يعدها للتزوير، ومستندات منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة.

 

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مصر 365