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رئيس سلوفينيا: أمامنا فرصًا كبيرة لبدء مشروعات استثمارية مع مصر

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رئيس سلوفينيا: أمامنا فرصًا كبيرة لبدء مشروعات استثمارية مع مصر رئيس سلوفينيا: أمامنا فرصًا كبيرة لبدء مشروعات استثمارية مع مصر

بورت باهور رئيس سلوفينيا

أكد بورت باهور، رئيس جمهورية سلوفينيا، أن زيارته الحالية للقاهرة على رأس وفد من المسئولين ورجال الأعمال تمثل بداية مرحلة جديدة من علاقات التعاون الثنائي بين وسلوفينيا، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة أمام مجتمعي الأعمال في الجانبين لبدء مشروعات استثمارية مشتركة جديدة تصب في مصلحة البلدين.

وأضاف باهور أن المرحلة الحالية تمثل البداية الحقيقية لعصر جديد في تاريخ البلدين، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة تحمل في طياتها تحديات يمكن حلها وفرصًا ضخمة للنمو والاستقرار.

وأوضح أن مصر وسلوفينيا تتشاركان في الرأي حول كافة الموضوعات والقضايا العالمية، معبرًا عن تفاؤله بمستقبل العلاقات المشتركة خاصة في ظل استعادة مصر مسارها الصحيح على طريق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك في خلال كلمة رئيس جمهورية سلوفينيا التي ألقاها أمام منتدى الأعمال المصري السلوفينى والذي حضره المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وبيتر جاسبرسك وزير البنية التحتية السلوفينى وأعضاء الوفد الرسمي السلوفيني، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين.

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