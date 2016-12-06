مرصد الكهرباء يتوقع فائضًا 3040 ميجاوات في الإنتاج

(أ.ش.أ)

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن يكون هناك فائضًا متوقعا في الإنتاج اليوم، قدره 3040 ميجاوات.

وأشار إلى أنه لم يتم أمس، تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد، في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم إلى 23 ألفا و900 ميجاوات، مقابل 23 ألفا و700 ميجاوات في ساعة الذروة أمس، والذي بلغ فيه الحمل الأدنى 15 ألفا و975 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى الثانية عشرة، و50 دقيقة بعد الظهر وكان قد ظهر أمس الإثنين، باللون الأخضر طوال اليوم.