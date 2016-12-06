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«حماية المستهلك»:نسعى للحصول على قوائم الأسعار لإعلانها للمستهلكين

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«حماية المستهلك»:نسعى للحصول على قوائم الأسعار لإعلانها للمستهلكين «حماية المستهلك»:نسعى للحصول على قوائم الأسعار لإعلانها للمستهلكين

عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك

(أ.ش.أ)

أعلن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، أن الجهاز يسعى إلى أن يتضمن القانون الجديد للجهاز الحق فى الحصول على قوائم الأسعار وتغيراتها من التجار والموزعين ليعلنها للمستهلكين كافة، حتى يتجهوا إلى أفضل أماكن للشراء وليرتفع مستوى التنافسية.

وأوضح يعقوب، خلال الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن الجهاز يقوم بدوره تجاه المستهلكين على قدم المساواة، فلا فرق بين مستهلك كبير أو صغير كما يتعامل مع الشركات التى ترتكب مخالفات بنفس المنطق.

وأكد يعقوب، أن الجهاز حريص أيضًا على كسب ثقة الجمهور بالتزام العلم والموضعية والجدية والعمل وفق أعلى المعايير العالمية للحماية على الرغم من قلة الإمكانات ونقص الكوادر.

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