التموين: منظومة الخبز لا علاقة لها ببطاقات التموين

أكد فوزي عفيفي، مدير بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، أن منظومة الخبز لا علاقة لها ببطاقات التموين.

وأضاف عفيفى، أن 90 مليون مواطن من حقهم الحصول علي الخبز المدعوم، حتي وإن كانوا خارج منظومة التموين، ولفت إلى أن وزارة الإنتاج الحربي من المقرر أن تنتهي في عملية التنقية لبطاقات التموين وتحديد المستفدين الحقيقيين للدعم.

وأشار عفيفى، الى أن هناك 70 مليون مواطن يستفيدون من الدعم من خلال 20 مليون بطاقة تموين.

ولفت، إلى أن الحد الاقصى للمستفيد من الدعم هو الموظف الذي يتقاضي1500 جنيه، وأصحاب المعاشات بحد أقصي 1200، مشيرًا إلى أن هذه الحد كان قبل عام 2011 ، محدد بـ 100 جنيه مرتب للموظف، و 750 جنيه معاش.