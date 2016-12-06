أخبار عاجلة

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
التخطيط: تراجع معدل النمو خلال العام الحالي بسبب التضخم والتعويم -
برلمانية تطالب الحكومة بإنقاذ صناعة الأثاث وحماية أصحاب الورش من التشريد -
الجندي يطالب بتطهير جميع مؤسسات الدولة ممن يتعاطفون مع الإخوان -
المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر -
استكمال التصويت لاختيار نائبي «تلا» و«أبو كبير» -
«العليا» تناشد أهالي أبو كبير وتلا والشهداء المشاركة في الانتخابات -
«البنوك والبورصة» عطلة رسمية الأحد والإثنين المقبلين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

التموين: منظومة الخبز لا علاقة لها ببطاقات التموين

Google+ Print
التموين: منظومة الخبز لا علاقة لها ببطاقات التموين التموين: منظومة الخبز لا علاقة لها ببطاقات التموين

أكد فوزي عفيفي، مدير بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، أن منظومة الخبز لا علاقة لها ببطاقات التموين.

وأضاف عفيفى، أن 90 مليون مواطن من حقهم الحصول علي الخبز المدعوم، حتي وإن كانوا خارج منظومة التموين، ولفت إلى أن وزارة الإنتاج الحربي من المقرر أن تنتهي في عملية التنقية لبطاقات التموين وتحديد المستفدين الحقيقيين للدعم.

وأشار عفيفى، الى أن هناك 70 مليون مواطن يستفيدون من الدعم من خلال 20 مليون بطاقة تموين.

ولفت، إلى أن الحد الاقصى للمستفيد من الدعم هو الموظف الذي يتقاضي1500 جنيه، وأصحاب المعاشات بحد أقصي 1200، مشيرًا إلى أن هذه الحد كان قبل عام 2011 ، محدد بـ 100 جنيه مرتب للموظف، و 750 جنيه معاش.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات خلال 10 أيام

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء

وزير التموين: وجود سعرين للسلعة يخلق سوقًا سوداء