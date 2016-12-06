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«لجنة العفو»: قائمة ثانية خلال أيام تضمن ما يزيد عن 300 شخص

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«لجنة العفو»: قائمة ثانية خلال أيام تضمن ما يزيد عن 300 شخص «لجنة العفو»: قائمة ثانية خلال أيام تضمن ما يزيد عن 300 شخص

الدكتور أسامة الغزالى حرب

أكد الدكتور أسامة الغزالى حرب عضو لجنة العفو الرئاسية، للإفراج عن الشباب المحبوسين، إن اللجنة تلقت قوائم عدد من الجهات، منها المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن اللجنة تفحص جميع الحالات، بشكل شفاف وليس هناك من عليه علامات حمراء، قائلًا : ” محدش عليه علامة حمراء، والجميع قابل لفحص حالته “.

وقال حرب، خلال الاجتماع المشترك بين لجنتى حقوق الإنسان، بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، العفو المشكلة من الرئاسة، إن لجنة العفو ليست جهة قضائية، إنما تعنى بفحص الأسماء وإعداد قوائم بشأنها فى ضوء معايير محددة، متوقعا إصدار قائمة ثانية خلال أيام، تتضمن نحو 300 أو 400 اسم.

وأضاف حرب، إنه من حق الدولة محاسبة المخطأ إلا أن هناك من أحكام صدرت شديدة القسوة على بعض الشباب فى قضايا تجمهر.

 

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