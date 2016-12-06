"جنايات بورسعيد" تقضى بالسجن المشدد 15 عاما لأحد قيادات جماعة الإخوان

بورسعيد - محمد عزام - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة أحد القيادات الإخوانية ببورسعيد؛ بالسجن المشدد خمسة عشر عاماً، عما أُسنِد إليه مع مصادرة السلاح الأبيض المضبوط وإلزامه بالمصاريف الجنائية فى القضية رقم 11482 لسنة 2014 جنايات الزهور.

كانت النيابة العامة قد وجهت لـ"محمود . أ. م . ال" - 21 سنه، تُهمة الشروع فى القتل المجنى عليه "أحمد عبد العال" - نقيب شرطة بقطاع الأمن المركزى عمداً مع سبق الإصرار والترصد؛ حيث أعد لذلك سلاحا أبيض "خنجر"، وتعدى عليه وأصابه بعدة طعنات قاصداً قتله.

وتقدمت هذه الجناية جناية أخرى فى نفس المكان والزمان باستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين هما النقيب أحمد عبدالعال، ضابط بقطاع الأمن المركزى بالإسماعلية، والنقيب حسن نجيب، ضابط بقطاع الأمن الوطنى.

وقال الشاهد الأول أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر للشاهد الثانى بضبط المتهم وبالانتقال لضبطه وما إن شاهده المتهم حتى قام بالتعدى عليه بسلاح أبيض "خنجر" مردداً كلمة "الله أكبر"؛ فأحدث ما به من الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى.

وأضاف الشاهد الثانى أن التحريات المستقاه من مصادره السرية، أسفرت عن انضمام المتهم لجماعة أُسِست على خلاف القانون فاستصدر إذن النيابة العامة وبالانتقال رفقة الشاهد الأول وقوة من الشرطة؛ قام المتهم بالتعدى على المجنى عليه مستخدماً سلاح أبيض "خنجر" .