مكتبة الإسكندرية تطلق مبادرة لتطوير البحث العلمى

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الاسكندرية اطلاق مبادرة لتطوير البحث العلمى ، و دعت العلماء حول العالم للمساعدة في بناء مصادر المعرفة في مجال العلوم والصحة، بهدف زيادة الأدوات والإمكانات العلمية التي تتيحها المكتبة مجانًا لجميع المهتمين حول العالم.

و اشار بيان صادر منذ قليل الى ان ذلك يأتى فى اطار سعى مكتبة الإسكندرية إلى استعادة روح الانفتاح والبحث التي ميّزت المكتبة القديمة، وأن تكون نقطة التقاء الثقافات والحضارات، كما تهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية بهدف تطوير الابتكار والإبداع باستخدام العلوم والتكنولوجيا في القارة الإفريقية من خلال شبكات تمتد داخل إفريقيا.

وأضاف البيان ان مكتبة الإسكندرية تهدف إلى الربط بين العلماء من ذوي الخبرة والمهتمين بإتاحة وتطوير المعرفة ومشاركتها في البلدان المختلفة

وكان الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور رونالد لابورت، أستاذ علم الأوبئة في جامعة بيتسبرغ، قد قاما ببناء مكتبة رقمية لمنهجيات البحث العلمي تضم آلاف المحاضرات حول طرق البحث والإحصاء. وقاما بإطلاق مبادرة لجمع الكتب التي تتناول طرق البحث العلمي بهدف تجميعها في مكتبة الإسكندرية لتكون متاحة لصغار الباحثين في العالم العربي وإفريقيا.

وقد استقبلت مكتبة الإسكندرية بالفعل إهداء يضم حوالي خمسة آلاف كتاب يتناول منهجيات البحث العلمي، ويعتبر هذا الإهداء إلى مكتبة الإسكندرية أول وأكبر مجموعة لإنشاء مكتبة متخصصة في منهجيات البحث العلمي في العالم.