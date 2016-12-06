«الوزراء»: 417 مليار جنيه حجم الإنفاق للحماية الاجتماعية بموازنة 2016/2017

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن إجمالى الإنفاق على برنامج الحماية الاجتماعية المباشرة فى مشروع موازنة عام 2016/2017 للحكومة، بلغ 417 مليار جنيه، تنقسم إلى عدة برامج أبرزها تكافل وكرامة بقيمة 4.1 مليار جنيه، ومعاشات الضمان الاجتماعى التى بلغت قيمتها 7.1 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة برنامج صناديق التأمينات والمعاشات 52.5 مليار جنيه حيث تم زيادة المعاشات 10% فى يوليو 2016.

وأوضح المركز، أنه تم تخصيص 46.3 مليار جنيه ضمن برنامج دعم السلع الغذائية، وكذلك دعم برنامج التأمين الصحى بـ8 مليارات جنيه وتخصيص 600 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، بجانب تخصيص مبلغ 157 مليون جنيه لدعم برنامج التأمين الصحى على المرأة المعيلة مقارنة بنحو 125 مليون جنيه فى موازنة عام 2015 / 2016.