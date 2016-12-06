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«التموين»: هناك 20 مليون بطاقة تموينية فى مصر

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«التموين»: هناك 20 مليون بطاقة تموينية فى مصر «التموين»: هناك 20 مليون بطاقة تموينية فى مصر

حمدى علام، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة

قال حمدى علام، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، إن الوزارة تتحمل أخطاء ليست هى السبب فيها مثل توزيع البطاقات الذكية، وكذا سقوط النظام الإليكترونى الذى تعمل من خلاله وتتسبب فى وجود طوابير طويلة.

وأضاف علام، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم، أن هناك 20 مليون بطاقة تموين فى يستفيد منها 70 مليون مواطن، لافتًا إلى أن هذا الرقم كبير جدًا، وأن الوزارة مسئول معها عن تلك المنظومة وزارة التخطيط التى تتواصل مع شركات الكروت الذكية الثلاث لاستخراج بطاقات التموين لصرف الخبز والسلع.

كما أشار علام، إلى أن مصر تستورد الكرت الذكى من الخارج، ليرد عليه النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة قائلا: “هل المصرية مش عارفة تعمل بطاقة ذكية؟.. هذا لا يحوز”، لافتًا إلى أن الوقت الذى يفترض أن يستغرق لاستخراج البطاقة التالفة 15 يومًا.

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