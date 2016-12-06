«ماي» تؤكد التزالمها بحماية أمن بريطانيا خلال زيارتها للبحرين

جددت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، أمام جنود بريطانيين في العاصمة البحرينية، التزامها بصون أمن بريطانيا على المدى البعيد.

وأعربت ماي، خلال زيارتها للبحرين لحضور القمة الـ37 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، عن سعادتها بإمكانية بناء بلادها جيلا حديثا من الغواصات وحاملات الطائرات ومقاتلات “إف 35″.

وذكرت ماي، أن الجهود المذكورة تراهن على زيادة وتعزيز قدرات بريطانيا العسكرية بحلول 2023، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وشكرت المتحدثة الجنود البريطانيين، بالمنامة، قائلة إنها تقدر تضحياتهم لأجل بلادهم، وقضاءهم عيد الميلاد بعيدا عن الأهل.

ومن المقرر أن تناقش القمة الخليجية التي تحضرها ماي لأول مرة، جهود تعزيز العمل الخليجي المشترك، وملف التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة، إضافة إلى ملفي الأزمتين اليمنية والسورية.