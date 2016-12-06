أمن عدن يلقى القبض على خلية اغتيالات تابعة لداعش

رويترز

قالت إدارة أمن مدينة عدن بجنوب اليمن اليوم الثلاثاء إن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن المدينة ألقت القبض على خلية مكوّنة من ثمانية أفراد تابعة لتنظيم داعش بالتنسيق مع قوات التحالف العربى الذى تقوده السعودية.

وقال بيان للمكتب الإعلامى لإدارة الأمن إن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من القبض على أفراد الخلية المسئولة عن تنفيذ عمليات اغتيال كوادر أمنية بمناطق متفرقة فى محافظة عدن وبحوزة عدد من المقبوض عليهم مسدسات مزودة بكواتم للصوت.

وذكر البيان أن الاعترافات الأولية لأفراد من الخلية تشير إلى ضلوعهم فى ارتكاب جرائم قتل شملت ضباطا متقاعدين كانوا يعملون فى أجهزة أمنية.

وأضاف البيان أن عددا منهم اعترف أيضا بتلقى أوامر القتل والتمويل من قبل أشخاص موالين للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح والحوثيين وأحزاب سياسية.

كانت داعش أعلنت فى 22 نوفمبر مسئوليتها عن عملية اغتيال العقيد عبد الرحيم على الضالعى الضابط فى أمن مطار عدن الدولي.

وتشهد عدن ثانى كبرى مدن اليمن وضعا أمنيا غير مستقر وتناميا فى نفوذ المسلحين وبينهم مقاتلو جماعات متشددة كتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية.

واستعادت قوات الرئيس عبد ربه منصور هادى السيطرة الكاملة على المدينة فى يوليو تموز من العام الماضى بدعم من التحالف العربى بقيادة السعودية بعدما سيطر الحوثيون وحلفاؤهم من الموالين لصالح على مناطق منها.