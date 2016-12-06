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إنفوجرافيك..خلال «2016» عمرودياب..المطرب الأكثر إثارة للجدل

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عمرو ديابكتب – مصطفى حمزة

مع نهاية عام 2015 وتحديدا عقب فسخ تعاقد “” مع “روتانا” فى شهر نوفمبر،كانت كافة التوقعات تشيرإلى أن عامه التالى 2016 ،يحمل فى جعبته الكثير من الأزمات للمطرب الأعلى جماهيرية بالوطن العربى،ورجح من ذلك وقتها المشاكل الكثيرة التى ظهرت فى الحفل الذى تولت تنظيمه شركته الخاصة “ناى”بمناسبة رأس السنه.

وعلى عكس التكهنات تراجعت تباعا قوة تلك الصعاب،وظل “عمرو” محتفظا بصلابة “الهضبة” التى يحمل لقبها،قبل أن ينجح فى التغلب على مشاكله الفنية والشخصية ايضا.

وهو ما يرصده هذا الإنفوجرافيك.

أنفوجرافيك عمرودياب

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