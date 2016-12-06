أخبار عاجلة

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
التخطيط: تراجع معدل النمو خلال العام الحالي بسبب التضخم والتعويم -
برلمانية تطالب الحكومة بإنقاذ صناعة الأثاث وحماية أصحاب الورش من التشريد -
الجندي يطالب بتطهير جميع مؤسسات الدولة ممن يتعاطفون مع الإخوان -
المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر -
استكمال التصويت لاختيار نائبي «تلا» و«أبو كبير» -
«العليا» تناشد أهالي أبو كبير وتلا والشهداء المشاركة في الانتخابات -
«البنوك والبورصة» عطلة رسمية الأحد والإثنين المقبلين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تعاون بين «النقل» و«العربية للتصنيع» لتطوير السكك الحديدية

Google+ Print
تعاون بين «النقل» و«العربية للتصنيع» لتطوير السكك الحديدية تعاون بين «النقل» و«العربية للتصنيع» لتطوير السكك الحديدية

جلال السعيد وزير النقل

اجتمع الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، بمقر وزارة النقل بحضور عدد من قيادات وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع، حيث يأتى اللقاء فى إطار التعاون الفعال بين وزارة النقل والهيئة العربية، للتصنيع فى مجالات تصنيع وتوريد وتطوير عربات ومزلقانات السكك الحديدية.

تم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية والمستقبلية، حيث قامت الهيئة العربية للتصنيع بإنهاء توريد عدد 212 عربة مكيفة للهيئة القومية لسكك حديد في 30/11/2016، وتنفذ حاليا تطوير نظم التحكم لعدد 300 مزلقان .

كما تم التباحث حول العرض المقدم من الهيئة العربية للتصنيع لتصنيع وتوريد عدد 300 عربة عادية، واتفق الجانبين على الالتزام بالجدول الزمني في الانتهاء من المشروعات الحالية، وتم التأكيد على فرق العمل المشتركة من الجانبين بالانتهاء من دراسة العروض الفنية وعمل تحليل مالي لنسب المكون الاجنبي وذلك للمشروعات المشتركة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية