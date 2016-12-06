تعاون بين «النقل» و«العربية للتصنيع» لتطوير السكك الحديدية

اجتمع الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، بمقر وزارة النقل بحضور عدد من قيادات وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع، حيث يأتى اللقاء فى إطار التعاون الفعال بين وزارة النقل والهيئة العربية، للتصنيع فى مجالات تصنيع وتوريد وتطوير عربات ومزلقانات السكك الحديدية.

تم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية والمستقبلية، حيث قامت الهيئة العربية للتصنيع بإنهاء توريد عدد 212 عربة مكيفة للهيئة القومية لسكك حديد مصر في 30/11/2016، وتنفذ حاليا تطوير نظم التحكم لعدد 300 مزلقان .

كما تم التباحث حول العرض المقدم من الهيئة العربية للتصنيع لتصنيع وتوريد عدد 300 عربة عادية، واتفق الجانبين على الالتزام بالجدول الزمني في الانتهاء من المشروعات الحالية، وتم التأكيد على فرق العمل المشتركة من الجانبين بالانتهاء من دراسة العروض الفنية وعمل تحليل مالي لنسب المكون الاجنبي وذلك للمشروعات المشتركة