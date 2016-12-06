91 مليون جنية لبناء مدارس و 250 فرصة عمل ببني سويف

طالب المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف بحصر خطوط الضغط العالى الكهربائى بجميع قرى و عزب وتوابع المحافظة ومخاطبة مجلس الوزراء لتوفير التمويل المالى لتغييرها حفاظا على أرواح المواطنين.

وجاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المحافظ، وبحضور السكرترين العام والمساعد ورؤساء المدن وكلاء الوزارات ومديري المديريات الحكومية، وتناول موقف بناء وصيانة المدارس.

حيث كشف ثروت عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعلي،م عن تخصيص 91 مليون جنيه لبناء مدارس جديدة، على رأسها إنشاء مجمع تعليمى على مساحة 45 فدان بقرية الرياض التابعة لمركز ناصر، وإقامة مدرسة الشيخ جرجس للتعليم الأساسي بقرية صفط الشرقية بمركز الواسطى، على مساحة 12 قيراط، تبرع من القس ناجى حنين، وعدد آخر من المدارس بمختلف مدن وقرى المحافظة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى الإعلان عن 250 فرصة عمل جديدة لسد العجز في “اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، ورياض الأطفال”، بمركزي سمسطا والفشن، وشدد المجلس على تطبيق أقصى درجات الشفافية فى الاختيار.