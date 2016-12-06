إحالة 10 متهمين من «الإخوان» للمحاكمة الجنائية بتهمة حرق 6 سيارات شرطة

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإحالة 10 متهمين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام لتمويل وتأسيس جماعة نوعية قامت بتنفيذ عمليات إجرامية بحرق 6 سيارات شرطة في الفترة ما بين 2014 ،2015 .

وكشفت تحقيقات النيابة، ثبوت تهم الحرق والتخريب بسيارات الشرطة، في تلك الفترة.

وأمرت النيابة في وقت سابق، إخلاء سبيل 5 منهم بكفالة مالية بضمان محل إقامتهم على ذمة التحقيقات، حبس المتهم الرئيسي في الواقعة ومعه آخر، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط 3 هاربين ثبت اتهامهم في الانضمام للجماعة والقيام بتنفيذ عمليات الحرق.