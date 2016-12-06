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«رونالدو» يفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2016

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«رونالدو» يفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2016 «رونالدو» يفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2016

كريستيانو رونالدو

 

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، عن فوز البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم  ريال مدريد الإسبانى بجائزة “الكرة الذهبية”، التى تمنحها صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية لأفضل لاعب فى العالم.

و  وفقًا للصحيفة، فإن رونالدو فاز بالفعل بجائزة أفضل لاعب فى العالم 2016 “الكرة الذهبية”، حيث سيتم الإعلان الرسمى يوم الاثنين المقبل، 12 ديسمبر عن فوزه رسميًا بالجائزة متفوقًا على غريمه الأزلى ليونيل ميسي الذى يحل بالمركز الثانى.

وتم اختيار رونالدو للكرة الذهبية من بين 30 مرشحًا للجائزة، حيث سيكون ميسي فى المركز الثانى كما هو متوقعًا، ولكن لم يتم الكشف بعد عن اللاعب صاحب المركز الثالث الذى سيصعد بجانب رونالدو وميسى على منصة التتويج، ربما يكون الفرنسى أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، والذى كان مرشحًا ثالثًا لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا 2016، والتى توج بها الدون، كما أنه فى القائمة النهائية للمرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب التى يمنحها الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” بجانب رونالدو وميسي.

 

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