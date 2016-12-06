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تأجيل قضية «مركس ماركتس» لتوظيف الأموال لجلسة 1 يناير المقبل

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تأجيل قضية «مركس ماركتس» لتوظيف الأموال لجلسة 1 يناير المقبل تأجيل قضية «مركس ماركتس» لتوظيف الأموال لجلسة 1 يناير المقبل

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، محاكمة 4 متهمين بـ”النصب على المواطنين”، في قضية توظيف الأموال المعروفة بـ”مركس ماركتس”، لجلسة ١ يناير المقبل، لسماع مرافعة المدعيين بالحق المدني.

واستمعت المحكمة اليومأ لمرافعة الضابط الذي قام برصد أعمال توظيف الأموال تقنيًا، والذي كشف عن دوره في الإيقاع بالمتهم الأولمبية، كشفًا دوره في تلقى أموال المودعين، وتوظيفها من خلال موقع إلكتروني عالمي، مقابل نسبة تتراوح ما بين ٧ إلى ١٢ ٪.

وكشفت التحقيقات، قيام المتهمين الأربعة منهم فلسطينيان، بتأتسيس شركة “مركس ماركتس”، منذ عام 2012 ، وتلقوا أموال من المودعين لتوظيفها في مجال الفوركس، ثم توقفوا عن سداد الأرباح، فتقدم المودعين ببلاغات وصلت لـ 200 بلاغ.

 

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