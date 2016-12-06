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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "خلية وجدى غنيم" لجلسة 15 يناير المقبل

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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "خلية وجدى غنيم" لجلسة 15 يناير المقبل تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "خلية وجدى غنيم" لجلسة 15 يناير المقبل

> كتب محمد عبد الرازق

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 5 متهمين محبوسين، و3 هاربين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية وجدى غنيم"، فى اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، لجلسة 15 يناير المقبل، وصرحت للدفاع بالاطلاع على محاضر الجلسات وصورة منها، للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015  قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا وتولى المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .


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