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تأجيل إعادة محاكمة 10 متهمين بـ"أحداث العياط" لـ5 يناير

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تأجيل إعادة محاكمة 10 متهمين بـ"أحداث العياط" لـ5 يناير تأجيل إعادة محاكمة 10 متهمين بـ"أحداث العياط" لـ5 يناير

>كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الثلاثاء، تأجيل رابع جلسات إعادة محاكمة 10 متهمين، بالتورط فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة العياط عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وحرق مركز شرطة العياط وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، لـ5 يناير لاستكمال سماع الشهود.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وإثارة الشغب، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة.


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