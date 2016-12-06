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تأجيل دعوى إلزام الحكومة باتخاذ إجراءات لحماية حق مصر بنهر النيل لـ ٧ فبراير

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تأجيل دعوى إلزام الحكومة باتخاذ إجراءات لحماية حق مصر بنهر النيل لـ ٧ فبراير تأجيل دعوى إلزام الحكومة باتخاذ إجراءات لحماية حق مصر بنهر النيل لـ ٧ فبراير

>كتب حازم عادل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والمنسق العام لجبهة «الدفاع عن مؤسسات الدولة»، التى تطالب بإلزام بوضع حلول  لأزمة سد النهضة الإثيوبى، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح المائية فى نهر النيل، التى يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا، لجلسة ٧ فبراير المقبل.

 

واختصمت الدعوى رقم ٥٤٢٢٣ لسنة ٦٧ قضائية، كلا من رئيس الوزراء، ووزير الرى والموارد المائية وآخرين.

 

واستندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التى تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة ١٨٩١ بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما فى شرق إفريقيا، الذى نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أى إنشاءات للرى، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا فى كمية مياه نهر عطبرة التى تصب فى نهر النيل،  وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى بعدم قبول الدعوى .

 


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