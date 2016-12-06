نيابة البدرشين تستعجل التقرير الطبى لجثة شاب قتله والده بسبب سوء سلوكه

كتب أحمد الجعفرى

استعجلت نيابة البدرشين، برئاسة المستشار محمود حسن مدير النيابة، تقرير الطب الشرعى الخاص بجثة "أحمد.ع" طالب، والذى قتل على يد والده، بسبب سوء سلوكه واعتياده تعاطى المواد المخدرة، بقرية المرازيق بمركز البدرشين بجنوب الجيزة، تهميداً لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

واعترف المتهم "عبد الله.م" خلال التحقيقات التى أجرتها النيابة، أن نجله "أحمد" معتاد منذ طفولته على افتعال المشكلات، ولكن الوضع ازداد وتطور بعدما صار شابًا، وتعرف على بعض أصدقاء السوء، وهم من دفعوه إلى سلوك طريق الشر، وقال: "أكثر من مرة طلبت منه الابتعاد عنهم ولكنه رفض، وبدأ يتشاجر معى ومع والدته وأشقائه".

وأضاف: "منذ سنوات فوجئت ببعض أهالى المنطقة يأتون إلى منزلنا ويخبروننى بأن نجلى سرقهم، وارتكب أكثر من واقعة خلال الفترة الماضية، وطالبونى بإعادة المسروقات أو دفع ثمنها، ففكرت كثيرًا فى طريقة منعه من ارتكاب مثل هذه الأفعال، فلم أجد أمامى سوى تقييده بسلاسل حديد من يديه وقدميه، وربطه فى شباك المنزل، وكررتها أكثر من مرة معه، ولكنه ازداد فيما يفعله".

وتابع المتهم: "قبل الواقعة بفترة حدثت مشاجرة بين المجنى عليه ووالدته، فدفعها لتسقط على الأرض وينتج عن ذلك إصابة قدمها بكسر، ما جعلها تمكث لدى أسرتها حتى تنتهى فترة العلاج، ومع تدهور الأمور قررت ربطه مرة أخرى، فنشبت بيننا مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة حاول التعدى على، فقررت الدفاع عن نفسى، وضربته بآلة حادة (كوريك) على رأسه، فسقط قتيلاً".