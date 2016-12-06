القبض على مهندس يمارس الرذيلة داخل نادى صحى بمنطقة زهراء المعادى

كتب كريم صبحى

شنت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية، حملات أمنية على النوادى الصحية التى تدار لأعمال الدعارة فى القاهرة.

وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، وكيل إدارة النشاط الداخلى بالإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بقيام "تهاني.م" بإدارة نادى صحى بزهراء المعادى للأعمال المنافية للآداب واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل 500 جنيه.

وبإخطار اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، كلف اللواءين وليد رشدى، وأسامة عايش نائبى المدير، والعميد عماد عكاشة رئيس قسم التحريات بإدارة النشاط الداخلى، بسرعة القبض على المتهمين فى حالة تلبس.

وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة، تمكن المقدمان سيد عبد الغفار ووليد طراف، من مداهمة النادى وضبط المتهم وكل من "أسماء.م"، و"جهاد.ن"، و"شيماء.م"، و"مختار.ا" مهندس كهرباء، و"شريف.ع" مهندس كهرباء، وتم ضبط 340 يورو، و10 درهم إماراتى، و7 هواتف محمولة، و5570 جنيها مصريا، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق بمعرفة المستشار عمرو شريف رئيس نيابة المعادى.‎