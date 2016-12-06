جنايات دمياط تصدر أحكاما بالسجن المشدد على خمسة من مروجى المخدرات

دمياط – معتز الشربينى

قضت محكمة جنايات دمياط الدائرة الرابعة برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عزت صالح وسامح عبد الرحمن صالح وأمانة سر شعبان شمس الدين خفاجى وعماد حمدى الجميل، بمعاقبة خمسة من مروجى المواد المخدرة بالسجن المشدد بمدد تصل فى جملتها عشرين عاما.

وكان رجال مكتب مكافحة المخدرات بدمياط برئاسة المقدم على عامر رئيس مكتب مكافحة المخدرات بدمياط، قد تمكنوا من ضبط خمسة من مروجى المواد المخدرة فى بمركز الزرقا ومدينة دمياط الجديدة، حيث تم ضبط "ممدوح .ع" و"جاسر ع .ا"، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى، حيث قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 6 سنوات والثانى 3 سنوات.

كما سبق أن تمكن النقيب محمد هلالى، رئيس مباحث الزرقا، من ضبط "محمد ي . ش" وبحوزته 10 كيلو من نبات البانجو و200 جرام حشيش، وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد خمس سنوات، كما تم ضبط كل من "إسلام ع .م"، و"أحمد ح .ا" أثناء ترويجهما المواد المخدرة، وقضت المحكمة بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد ثلاث سنوات لكل منهما، لتصل جملة الأحكام على المتهمين الخمسة عشرين عاما، وقامت قوة برئاسة العقيد عبد اللطيف سعد مدير إدارة تنفيذ الأحكام بدمياط بترحيل المتهمين الخمسة لقضاء مدة عقوبتهم.