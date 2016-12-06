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تأجيل محاكمة 4 متهمين من "مركس ماركيتس" استولوا على 100مليون جنيه لـ1يناير

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تأجيل محاكمة 4 متهمين من "مركس ماركيتس" استولوا على 100مليون جنيه لـ1يناير تأجيل محاكمة 4 متهمين من "مركس ماركيتس" استولوا على 100مليون جنيه لـ1يناير

>كتبت ندى سليم

أجلت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 4 متهمين بتوظيف الأموال فى قضية شركة "مركس ماركيتس"، بعد استيلائهم على مبالغ قدرت بـ100 مليون جنيه من المواطنين، إلى جلسة 1 يناير المقبل، للمرافعة.

تعود تفاصيل القضية إلى قيام كل من "خ. ع"، و"ى.ا" فلسطينى الجنسية، و"ن.إ" زوجة الأول "مصرية"، و"ك.ى"، بالإعلان عن نشاط الشركة منذ عام 2012، وتلقوا أموالا من المودعين لتوظيفها فى مجال الفوركس، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح منذ بداية عام 2015، ما دفع المودعين للجوء للقضاء، حيث تقدم 200 شخص من المجنى عليهم ببلاغات إلى النيابة المختصة، حملت رقم 941 لسنة 2015 جنايات مالية.

يذكر أن الدائرة الثانية جنايات القاهرة الاقتصادية، أيدت سابقاً قرار منع أصحاب شركة توظيف الأموال فى مجال الفوركس من التصرف فى أموالهم، الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق.


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