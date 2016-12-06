أحمد حسن: "يجب على اتحاد الكرة إعلان الحداد على الكرة المصرية"

كتبت شرويت ماهر

طلب أحمد حسن، لاعب كرة القدم المصرى المعتزل، والمدير الفنى السابق لنادى بتروجيت، من الاتحاد المصرى لكرة القدم إعلان الحداد على الكرة المصرية، بسبب المهاترات التى تحدث فى المنظومة الرياضية.

وكتب الكابتن أحمد حسن عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "بعد التهديدات والمهاترات فى المنظومة الرياضية أمام اتحاد كرة ومنظومة إعلامية ضعيفة، يجب عليهم إعلان الحداد على الكرة المصرية".

وتأتى الأزمة بعد رفض أغلب أعضاء اتحاد الكرة، فكرة إقالة رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام، بعد تهديدات الأندية بالانسحاب من الدورى، وعلى رأسهم الزمالك والشرقية والإسماعيلى وأسوان والمصرى، بعد أن أعلنت هذه الأندية تضامنها مع الزمالك فى الأزمة القائمة حاليا وهددوا بالانسحاب أيضا.