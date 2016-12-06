أخبار عاجلة

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
التخطيط: تراجع معدل النمو خلال العام الحالي بسبب التضخم والتعويم -
برلمانية تطالب الحكومة بإنقاذ صناعة الأثاث وحماية أصحاب الورش من التشريد -
الجندي يطالب بتطهير جميع مؤسسات الدولة ممن يتعاطفون مع الإخوان -
المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر -
استكمال التصويت لاختيار نائبي «تلا» و«أبو كبير» -
«العليا» تناشد أهالي أبو كبير وتلا والشهداء المشاركة في الانتخابات -
«البنوك والبورصة» عطلة رسمية الأحد والإثنين المقبلين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حجز الحكم في دعوى نفقة نجل اللاعب إبراهيم سعيد لـ29 ديسمبر المقبل

Google+ Print
حجز الحكم في دعوى نفقة نجل اللاعب إبراهيم سعيد لـ29 ديسمبر المقبل حجز الحكم في دعوى نفقة نجل اللاعب إبراهيم سعيد لـ29 ديسمبر المقبل

إبراهيم سعيد

قررت محكمة أسرة المعادى، حجز دعوى نفقة الصغير المقامة من زوجة اللاعب إبراهيم سعيد لـ 29 ديسمبر.

وقالت «شهد»، إن زوجها تبرأ من نجله الوحيد «آدم»، ورد عليها عند الاتصال به لحضور عيد ميلاده قائلًا: “ابني مات وأخدت عزاه، ماليش ابن وانتي وهو في الشارع”.

وذكرت «شهد»، أن إبراهيم اعتاد التعدي عليها بالضرب، ووصل الأمر إلى إصابتها إصابات خطيرة تستدعي علاجًا 21 يومًا، كما أثبت التقرير الطبي، واقتيادها بملابس المنزل إلى قسم الشرطة خلال شهر سبتمبر الماضي لإخراجها من الشقة باعتبارها طليقته، لكن تم الإفراج عنها وحبسه هو بعد التأكد من أنها ما زالت زوجته، لكنها قامت بإخراجه في اليوم الثاني لأنه «صِعب عليها»، على حد تعبيرها.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا