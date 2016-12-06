حجز الحكم في دعوى نفقة نجل اللاعب إبراهيم سعيد لـ29 ديسمبر المقبل

قررت محكمة أسرة المعادى، حجز دعوى نفقة الصغير المقامة من زوجة اللاعب إبراهيم سعيد لـ 29 ديسمبر.

وقالت «شهد»، إن زوجها تبرأ من نجله الوحيد «آدم»، ورد عليها عند الاتصال به لحضور عيد ميلاده قائلًا: “ابني مات وأخدت عزاه، ماليش ابن وانتي وهو في الشارع”.

وذكرت «شهد»، أن إبراهيم اعتاد التعدي عليها بالضرب، ووصل الأمر إلى إصابتها إصابات خطيرة تستدعي علاجًا 21 يومًا، كما أثبت التقرير الطبي، واقتيادها بملابس المنزل إلى قسم الشرطة خلال شهر سبتمبر الماضي لإخراجها من الشقة باعتبارها طليقته، لكن تم الإفراج عنها وحبسه هو بعد التأكد من أنها ما زالت زوجته، لكنها قامت بإخراجه في اليوم الثاني لأنه «صِعب عليها»، على حد تعبيرها.