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نظر تجديد حبس مسئول المطبعة السرية بـ «تسريبات الثانوية» 8 ديسمبر المقبل

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نظر تجديد حبس مسئول المطبعة السرية بـ «تسريبات الثانوية» 8 ديسمبر المقبل نظر تجديد حبس مسئول المطبعة السرية بـ «تسريبات الثانوية» 8 ديسمبر المقبل

أرشيفية

حددت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، جلسة 8 ديسمبر لنظر تجديد حبس مسئول المطبعه السرية بواقعة تسريب أمتحانات الثانوية العامة.

وكانت غرفة المشورة  قد قررت، قبل وقت سابق بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم تجديد حبس كل من مسئول المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، وزوجته وشقيقتها ووالدة مدير صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة”، فى قضية تسريب امتحانات الثانوية، 45 يومًا.

وتضم القضية كلا من “عاطف.ع.م” مسئول بالمطابع السرية لامتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى زوجته “هالة.ى.م” وشقيقتها “تهانى.ى.م”، و”صباح ع.م” والدة مدير صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، بالإضافة إلى عدد من المدرسين أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، ووالدة طالبة بالثانوية العامة.

من جانب آخر كشفت مصادر أن جهات التحقيق تجرى إعداد قائمة أمر الإحالة، والتى تضم أسماء المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات والهاربين، ومواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت وملاحظات النيابة حول اعترافات المتهمين فى التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للمحاكمة.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم جميعًا، وعثر بمنزل “هالة.ى.م” على المضبوطات التالية “مبلغ مالى قدره 8310 جنيهات، وجهاز حاسب آلى محمول، و4 أجهزة تليفون محمول، وشريحة خط محمول، وقارئ “Reader”، وجهاز هارد ديسك، ودفتر توفير باسم شقيقها “أحمد.ى.م” به رصيد بلغ 577 ألفا و208 جنيهات، وآخر إيداع فى 15/6/2016 بمبلغ 20 ألف جنيه، ودفتر توفير باسم شقيقتها “تهانى.ى.م”، وبعض المشغولات الذهبية.

 

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