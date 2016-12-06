تأجيل جلسة إعادة محاكمة «بديع» وآخرين بـ «غرفة عمليات رابعة» لـ 2يناير المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في طرة، تاجيل جلسة إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و37 آخرين في قضية “غرفة عمليات رابعة”، لـ2يناير لاستكمال المرافعة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والدكتور خالد الزناتي، وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية، وإشاعة الفوضى في البلاد، والقبض على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من القضاة، والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية، ودور عبادة المسيحيين، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة بشأن الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية، وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث دون ترخيص من السلطات.

ويُذكر أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت في أبريل العام الماضي، بإعدام بديع و12 آخرين، وبمعاقبة 38 آخرين بالسجن المؤبد، قبل أن يطعن المتهمون المحبوسون أمام محكمة النقض، والتي قبلت طعونهم وأمرت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى.