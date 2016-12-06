أخبار عاجلة

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
التخطيط: تراجع معدل النمو خلال العام الحالي بسبب التضخم والتعويم -
برلمانية تطالب الحكومة بإنقاذ صناعة الأثاث وحماية أصحاب الورش من التشريد -
الجندي يطالب بتطهير جميع مؤسسات الدولة ممن يتعاطفون مع الإخوان -
المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر -
استكمال التصويت لاختيار نائبي «تلا» و«أبو كبير» -
«العليا» تناشد أهالي أبو كبير وتلا والشهداء المشاركة في الانتخابات -
«البنوك والبورصة» عطلة رسمية الأحد والإثنين المقبلين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تأجيل جلسة إعادة محاكمة «بديع» وآخرين بـ «غرفة عمليات رابعة» لـ 2يناير المقبل

Google+ Print
تأجيل جلسة إعادة محاكمة «بديع» وآخرين بـ «غرفة عمليات رابعة» لـ 2يناير المقبل تأجيل جلسة إعادة محاكمة «بديع» وآخرين بـ «غرفة عمليات رابعة» لـ 2يناير المقبل

محمد بديع – أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في طرة، تاجيل جلسة إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، و37 آخرين في قضية “غرفة عمليات رابعة”، لـ2يناير لاستكمال المرافعة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والدكتور خالد الزناتي، وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية، وإشاعة الفوضى في البلاد، والقبض على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من القضاة، والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية، ودور عبادة المسيحيين، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة بشأن الأوضاع الداخلية للبلاد عبر الإنترنت والقنوات الفضائية، وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث دون ترخيص من السلطات.

ويُذكر أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت في أبريل العام الماضي، بإعدام بديع و12 آخرين، وبمعاقبة 38 آخرين بالسجن المؤبد، قبل أن يطعن المتهمون المحبوسون أمام محكمة النقض، والتي قبلت طعونهم وأمرت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل