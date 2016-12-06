الجيش العراقي يسيطر على مستشفى السلام بمدينة الموصل

شرعت قوات الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، فى عملية عسكرية لتحرير حى السلام بالساحل الأيسر جنوب شرقى مدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق.

وقال قائد عمليات “قادمون يانينوي” الفريق عبد الأمير يار الله- فى تصريح صحفي- أن قوات الفرقة المدرعة التاسعه تمكنت من دخول “مستشفى السلام” فى حي السلام بمدينة الموصل وبدأت فى عملية تطهيرها والسيطرة على الحي.

من جهة أخرى، ألقت طائرات القوة الجوية العراقية ملايين المنشورات على مناطق الموصل بنينوي والحويجة بكركوك والقائم بالأنبار، تطلع سكان هذه المناطق- التى يسيطر عليها داعش- على انتصارات الجيش العراقى وتحذرهم من التنظيم يعيش ساعاته الأخيرة فى العراق.

ويعانى قضاء الحويجة الذى يقطنه 115 ألف من المدنيين العراقيين ويسيطر عليه “داعش” من كارثة إنسانية، وحذرت تقارير المرصد العراقي لحقوق الانسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خطورة الوضع الإنساني بالحويجة، ونبهت إلى أن تأخر الحكومة العراقية فى تحرير الحويجة يعنى المزيد من أعداد الضحايا إضافة إلى المئات الذين أعدمهم التنظيم أو الذين توفوا بسبب شح الغذاء والدواء، وأن مئات المدنيين قتلوا على يد التنظيم الذى يحتجز حوالى 3000 شخص كانوا يعتزمون الفرار من الحويجة بخلاف من يقتلون خلال عملية هروبهم من القضاء.