أخبار عاجلة

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
التخطيط: تراجع معدل النمو خلال العام الحالي بسبب التضخم والتعويم -
برلمانية تطالب الحكومة بإنقاذ صناعة الأثاث وحماية أصحاب الورش من التشريد -
الجندي يطالب بتطهير جميع مؤسسات الدولة ممن يتعاطفون مع الإخوان -
المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر -
استكمال التصويت لاختيار نائبي «تلا» و«أبو كبير» -
«العليا» تناشد أهالي أبو كبير وتلا والشهداء المشاركة في الانتخابات -
«البنوك والبورصة» عطلة رسمية الأحد والإثنين المقبلين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ القاهرة: مصر لديها كفاءات لكن ينقصها التدريب

Google+ Print
محافظ القاهرة: مصر لديها كفاءات لكن ينقصها التدريب محافظ القاهرة: مصر لديها كفاءات لكن ينقصها التدريب

كمال الدالي محافظ القاهرة

أكد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أهمية تبادل المعلومات الدقيقه والموثقه بين الجهات المتعدده للدوله وأن تكون مبنيه على أرض الواقع، مشيرًا أن هذا يؤدي إلى سرعة التصرف والتحرك فى إدارة الأزمات.

وقال أن لديها إمكانيات بشريه هائله وذات كفاءه عاليه، ولكن ينقصها فقط التدريب وتوافر الإمكانيات وهذا يصنع الفارق بيننا وبين الدول المتقدمه .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده المحافظ استقبل خلاله وفد من مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بحضور العديد من القيادات التنفيذيه، تم خلاله إستعراض أنشطه المركز ودراسة سبل تعظيم الإستفاده منها، حيث تم الإستماع إلى كافة وجهات النظر والمطالب لزيادة التعاون بين المحافظه ومركز معلومات مجلس الوزراء.

وقال المحافظ أن المحافظه على استعداد لزيادة التعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء فى كافة المجالات، وتخصيص مندوب فى كل جهه تابعه للمحافظه للمتابعه مع المركز وتبادل وتحديث المعلومات أولاَ بأول، وعقد دورات تدريبيه للعاملين فى الوحدات المحليه بالمحافظه لزيادة كفاءتهم فى العمل وتنميتها لصالح خدمة المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية