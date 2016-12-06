محافظ القاهرة: مصر لديها كفاءات لكن ينقصها التدريب

أكد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، أهمية تبادل المعلومات الدقيقه والموثقه بين الجهات المتعدده للدوله وأن تكون مبنيه على أرض الواقع، مشيرًا أن هذا يؤدي إلى سرعة التصرف والتحرك فى إدارة الأزمات.

وقال أن مصر لديها إمكانيات بشريه هائله وذات كفاءه عاليه، ولكن ينقصها فقط التدريب وتوافر الإمكانيات وهذا يصنع الفارق بيننا وبين الدول المتقدمه .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده المحافظ استقبل خلاله وفد من مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بحضور العديد من القيادات التنفيذيه، تم خلاله إستعراض أنشطه المركز ودراسة سبل تعظيم الإستفاده منها، حيث تم الإستماع إلى كافة وجهات النظر والمطالب لزيادة التعاون بين المحافظه ومركز معلومات مجلس الوزراء.

وقال المحافظ أن المحافظه على استعداد لزيادة التعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء فى كافة المجالات، وتخصيص مندوب فى كل جهه تابعه للمحافظه للمتابعه مع المركز وتبادل وتحديث المعلومات أولاَ بأول، وعقد دورات تدريبيه للعاملين فى الوحدات المحليه بالمحافظه لزيادة كفاءتهم فى العمل وتنميتها لصالح خدمة المواطنين.