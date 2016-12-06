«برلمانى» يتقدم بسؤال حول الأغذية الفاسدة بعد ضبط «الطماطم الفاسدة»

تقدم المهندس فرج عامر، عضو مجلس النواب بسؤال موجه إلى وزير التموين، متسائلًا: كيف يتم تعبئة الصلصة والمنتجات الغذائية دون الرقابة؟، مما أدى إلى ضبط كميات كبيرة من الطماطم المصابة بالديدان والحشرات، واستخدامها فى تصنيع الصلصة، وهذا ما تم ضبطه، فما بالكم بما لم يتم الضبط؟

وأضاف النائب فى سؤاله، “تم إلقاء القبض على مدير شركة “هاينز” للصناعات الغذائية بأكتوبر لاتهامه بتجميع كميات كبيرة من الطماطم المصابة بالديدان والحشرات، واستخدامها فى تصنيع الصلصة مستغلا اسم الشركة لبيع المنتجات وضبطت القوة بحوزته كميات كبيرة من الطماطم الفاسدة، وتم ضبط 63 طنا من المنتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتابع عامر، “بالإضافة إلى ضبط 30 طن سكر مخلوط بملح الطعام داخل مصنع لتعبئة السكر بمركز ألفشن جنوب بنى سويف، وتبين أن وراء خلط السكر بالملح مصنع تعبئة السكر بإحدى قرى مركز الفشن، هذا ما تم ضبطه، ما بالكم بما لم يتم ضبطه”.

وتساءل عامر، ”كارفور وهايبر وبعض منافذ البيع تقوم بالتعبئة وتضع اسمها على أكياس السكر، هل ذلك بناء على تصريح؟، وما هى آلية الرقابية كى لا تزيد هذه المشكلة التى تعتبر أمن قومى”.