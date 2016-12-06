الأرصاد تحذر من تكاثف الشبورة المائية على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل على أغلب الأنحاء دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية شرقية وبالنسبة للبحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 14 22، الإسكندرية 14 21، مطروح 12 20، بورسعيد 17 22، دمياط 16 21، بلطيم 14 22، الإسماعيلية 09 22، السويس 13 23، العريش 08 22، نخل 02 18، طابا 08 20، الطور 14 22، مرسى علم 16 25، الغردقة 15 26 .