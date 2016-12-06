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تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ«حرق مركز شرطة العياط» إلى 5 يناير المقبل

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تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ«حرق مركز شرطة العياط» إلى 5 يناير المقبل تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ«حرق مركز شرطة العياط» إلى 5 يناير المقبل

ارشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة بـ”حرق مركز شرطة العياط” إلى 5 يناير المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتي وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، والانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة وأحكام الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، على نحو يؤدي إلى تكدير السلم العام.

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