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شاهدي الليدي فوزازا في حملة "زاديغ و فولتير" الإعلانية

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الإثنين 05-12-2016 14:16

بيروت - سيدتي نت

تطلق "زاديغ وفولتير" شراكتها مع الشخصية المؤثرة في المجتمع ومصممة المجوهرات العنود بدر المشهورة باسم ليدي فوزازا، خلال حفلة الحديقة "غاردن بارتي" لعرض أزياء ربيع و صيف 2017.
ليدي فوزازا هي امرأة "زاديغ" المثالية، حيث يبرز طابع روك أنيق في كل ما ترتديه وتنسّقه من "زاديغ وفولتير" باعتمادها على أسلوبها، وقد انطلق هذا التعاون خلال حفل الحديقة لعرض أزياء ربيع وصيف2017 في الساحة الداخلية المرصوفة لقصر "زاديغ وفولتير" الخاص، والموجود في الدائرة 16 في باريس.
تعبّر مجموعة ربيع وصيف 2017 عن رغبة قوية للتحرر، والحاجة إلى الطابع غير الرسمي وحب الموسيقى، حيث يتداخل فيها النسائي والرجالي مع بعضهما في أحجام ضخمة وقطع سوداء وخطوط "الترتر" (sequins) وإلهام واضح مستوحى من رموز في عالم الموسيقى.
كما استعانت "زاديغ" بمواهب فرجينيا إلوود فنانة وشوم شهيرة من بروكلين ابتكرت رسوم مستوحاة من السيرك مثل هياكل عظمية راقصة لسحرة ونمور خرافية، تم تطريزها على سراويل وفساتين من الدينيم، وجاكتات دراجين سوداء من الجلد وأحذية بساق عالية (Pilar boots) ، وحتى على فساتين الحرير.

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