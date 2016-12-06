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سواروفسكي في تعاون جديد مع دمية تشي تشي الفاخرة

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الإثنين 05-12-2016 16:44

بيروت - سيدتي نت

أعلنت سواروفسكي SWAROVSKIالشركة الرائدة عالمياً في صياغة قطع الكريستال ومجوهرات الأزياء، عن إرسائها أسس تعاون جديد مع شركة تشي تشي لإنتاج مجموعة من الدمى و الاكسسوارات.
وتتألق منتجات تشي تشي على مستوى سوق الإكسسوارات الفاخرة، فهي دمى مصنوعة يدوياً تحمل شعراً من الفراء الصناعي، وثياب راقية مزينة بقطع اللؤلؤ والكريستال ما يضفي عليها لمسة من الفخامة والأناقة، وتتم خياطة كل دمية بحرفية يدوية ماهرة وباستخدام مواد فاخرة وعالية الجودة، كما ان كل دمية من دمى تشي تشي هي فريدة من نوعها، وتختلف عن نظيراتها.
وستقوم الشركة بطرح مجموعتها لخريف وشتاء 2017 بالتعاون مع سواروفسكي، مع تسليط الضوء على "ميس روكسي" دمية التشي التشي الجريئة والنشطة والمرحة والمرصعة بالكامل بقطع كريستال سواروفسكي، وكما تضم المجموعة 4 دمى تشي تشي أخرى مستوحاة من حقبة عشرينات القرن الماضي.
وستتوفر المجموعة في المتجر الالكتروني لشركة دمى تشي تشي عبر الانترنت، وعبر غاليري لافاييت في دبي مول، ومتجر سفنث هفن في مملكة البحرين، وذلك بدءاً من يوم الأحد 23 نوفمبر.

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