ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدًا.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء طقس معتدل على أغلب الأنحاء دفيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية تكون شمالية شرقية وبالنسبة للبحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 22

الإسكندرية 14 21

مطروح 12 20

بورسعيد 17 22

دمياط 16 21

بلطيم 14 22

الإسماعيلية 09 22

السويس 13 23

العريش 08 22

نخل 02 18

طابا 08 20

الطور 14 22

مرسى علم 16 25

الغردقة 15 26

شرم الشيخ 19 25

رفح 07 21

كاترين 05 17

سيوة 10 21

المنيا 12 22

الفيوم 12 23

رأس سدر 12 22

أبوسمبل 12 26

وسط الدلتا 14 22

أسيوط 10 21

سوهاج 10 23

الأقصر 10 25

أسوان 11 27

شلاتين 18 25

حلايب 20 23

الوادى الجديد 11 23

قنا 09 24

نويبع 17 25

السلوم 13 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 36

المدينة 14 27

الرياض 13 21

المنامة 20 23

أبوظبى 21 29

الدوحة 21 28

الكويت 10 16

دمشق 00 16

بيروت 14 21

عمان 06 17

القدس 07 15

غزة 13 21

بغداد 04 15

مسقط 21 28

صنعاء 05 22

الخرطوم 22 33

طرابلس 13 21

تونس 12 18

الجزائر 13 18

الرباط 12 21

نواكشوط 22 36

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -08 06

اسطنبول 04 09

اسلام اباد 09 25

نيودلهى 11 27

جاكرتا 24 31

بكين -02 -7

كوالامبور 24 33

طوكيو 04 08

أثينا 10 15

روما 05 17

باريس 01 10

مدريد 03 14

برلين 00 05

لندن 08 15

مونتريال -02 03

موسكو -13 -06

نيويورك 07 10

واشنطن 06 12