موجز أخبار مصر 1 ظهرا.. ضبط أكبر شبكة اتجار بأعضاء البشر تضم أطباء وممرضين

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية تضم مصريين وعرب، استغلوا حاجة عدد من المواطنين البسطاء للأموال وأغروهم بمبالغ مالية زهيدة مقابل الحصول على أعضائهم والاتجار فيها.وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..

فى إطار توجيهات الرئاسة بمواجهة كافة صور الخروج عن القانون، تم فجر اليوم ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية تضم مصريين وعرب.

وتم إلقاء القبض على أفراد الشبكة بعد الحصول على إذن من الهيئات القضائية المختصة، وتبين أن أعضاء الشبكة استغلوا حاجة عدد من المواطنين البسطاء للأموال وأغروهم بمبالغ مالية زهيدة مقابل الحصول على أعضائهم والاتجار فيها.

بعد سلسلة من متصلة من الضغوط والتحذيرات من احتمالات تضارب المصالح بين استثمارات ومشاريع الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب التجارية، وطريقة إدارته للعديد من الملفات بعد دخوله البيت الأبيض، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أعلن ترامب مؤخرا اعتزامه التخلى وبشكل نهائى عن تجارته، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن فى مؤتمر صحفى منتصف الشهر الجارى.

وصل قبل 25 متهماً ومتهمة ضمن الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا لبدء التحقيق معهم، وبحوزتهم جميع الأحراز والتسجيلات المتعلقة بجريمتهم .

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، أن من يتعدى على أملاك الأوقاف سيدخل فى حرب مع الله عز وجل، مشيراً إلى أن وزارة الأوقاف تسعى إلى تطوير المنظومة بما يحافظ على أراضى أملاك الأوقاف.

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، لـ"اليوم السابع" إنه يتابع منذ الساعات الأولى عملية ضبط شبكة الاتجار فى الأعضاء البشرية، مشيرا إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع الوزارة ومسئولى العلاج الحر، وأنه أصدر قرارا بغلق جميع المستشفيات المتورطة فى الجريمة وتتعامل مع الشبكة وتم تشميعها بالشمع الأحمر .

قال الدكتور أحمد عامر، أمين عام مساعد نقابة الصيادلة ورئيس لجنة محاربة الدخلاء على المهنة بالنقابة، إن اللجنة خلال الفترة الماضية رصدت مخالفات لصيادلة قاموا ببيع أسمائهم لدخلاء على المهنة وبعد تأكد صحة المخالفة تم تحويل مايقرب من 42 صيدلي للجنة التأديب بالنقابة العامة.

استقبل الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفدا من ممثلى 15 شركة سلوفينية، وهو الوفد المرافق لرئيس دولة سلوفينيا خلال زيارته الحالية لمصر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدولتين فى عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية.

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، بأنه تم الاستعلام بشكل رسمى من مطار القاهرة، عن المتهم "محمد. ال" مستريح الشرقية من خلال شهادة التحركات، وتبين سفره بتاريخ 24 أكتوبر إلى دولة تركيا.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن المتهم قام ببيع العديد من ممتلكاته قبل هروبه بأموال المواطنين الذى نصب عليهم، بمبالغ تصل إلى 15 مليون جنيه.

لقيت ربة منزل مصرعها على يد نجلها رميا بالرصاص، بناحية قرية كوم اشقاو دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، والذى قام بالصعود أعلى المسكن وأطلق النار على نفسه من فرد روسى بقصد الانتحار عقب ارتكابه الواقعة.

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور فتح طريق الكريمات و إسكندرية الصحراوى و السويس و القطامية العين السخنة بعد تلاشى الشبورة تدريجيا.

كانت إدارة المرور أغلقت تلك الطرق، بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لوجود شبورة مائية تعمل على إعاقة الرؤية والقيادة و منعا لوقوع حوادث.

قال عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إنه لا يجوز تحريم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، موضحا أن فتاوى التحريم السلفية ليست صحيحة.

وأضاف القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية لـ"اليوم السابع" أن الاحتفال بالمولد النبوى، مظهر من مظاهر حب المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم، موضحا أنه إذا كانت بالفعل حرام، لما مرت تلك الاحتفالات خلال 14 قرنا على المسلمين.

واصلت قوات إنفاذ القانون إحكام قبضتها الأمنية، بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال سيناء، وتمكنت من القضاء على 8 من العناصر الإرهابية المسلحة والقبض على 4 آخرين من المتعاونين مع هذه العناصر، من بينهم شقيق أحد الكوادر التكفيرية الخطرة المطلوبة جنائيا، كما تم القبض على 8 من المشتبه بهم تم تسليمهم إلى الأجهزة الأمنية، لبحث موقفهم الأمنى، خلال سلسلة مداهمات استهدفت الجيوب والبؤر الإرهابية، بعدد من المناطق، التى مثلت قاعدة لانطلاق العناصر التكفيرية بنطاق شمال سيناء.

تسبب سوء الأحوال الجوية فى هبوط رحلة شركة مصر للطيران، التى أقلعت من مطار القاهرة، فى طريقها إلى مدينة الشارقة بالإمارات، اضطراريا بمطار الدوحة.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران،إن قائد الرحلة رقم 699 والتابعة للشركة اضطر إلى الهبوط اضطراريا بمطار الدوحة، بسبب سوء الأحوال الجوية، و تم إنزال الركاب وتسكينهم إلى أحد الفنادق القريبة المطار، لحين تحسن الأحوال الجوية.

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن احتياطى مصر النقدى من النقد الأجنبى ارتفع إلى أعلى مستوى منذ خمسة أعوام فى نوفمبر الماضى، بعد أن حصلت الدولة على قرض صندوق النقد الدولى والمقرضين الدوليين، ووصل إلى 23.05 مليار دولار مقابل 19.04 مليار دولار فى أكتوبر السابق له بنسبة ارتفاع بلغت21 فى المائة.